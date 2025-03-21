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正隆法說會／越南市場成長可期 下半年整體審慎樂觀

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

正隆（1904）21日召開法說會，總經理張清標表示，受到美國總統川普上帶來的關稅影響，導致全球供應鏈大洗牌，再加上大陸內需持續不振，上半年景氣仍不明朗。但他也表示，越南市場受到大陸電子行業轉單效應影響，包裝需求提升，今年有成長空間。此外，張清標指出，越南平陽廠年產能40萬噸的第三期預計在明年第2季投產。

展望2025年，張清標表示，關稅政策導致全省供應鏈洗牌，中國內需不振。在越南方面，因為電子行業訂單的持續轉入，包裝需求有成長空間，期待在經營條件逐步改善的影響下，正隆對下半年審慎樂觀，力求突破大環境的影響。

在新產能規劃上，張清標指出，越南平陽廠年產能40萬噸的第三期預計在明年第2季投產，並全面導入 AI 智慧製造的汽電共生系統。另外，濱吉紙器廠計畫增設一部複瓦機，以增加紙器產能，配合包裝市場需求。此外，張清標指出，去年為AI應用元年，陸續導入產銷智能化紙業，可強化燃燒、排放污染效率，帶來正面效益。

張清標表示，2024年充滿挑戰，紙業市場處在供過於求的狀態，整體產能利用率低於80％。台灣方面，內需與外銷狀況不如預期，正隆台灣造紙與紙器的設備稼動率為80％。越南方面則表現不錯，工紙設備稼動率達96%，在包裝需求增加的情況下，紙器設備的稼動率達到116％，持續穩健成長。大陸方面，由於大陸內需市場放緩，獲利衰退。去年整體而言，原物料、物流等成本攀升，紙價反映成本相當不容易，因此正隆去年獲利衰退。

正隆指出，集團去年紙與紙板產能達250.2萬公噸、紙器產能則達19.19億平方米，其中工紙與紙器皆為台灣市占率第一。

正隆 越南

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