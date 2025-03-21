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正隆法說／越南平陽造紙廠三期估明年Q2投產

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

正隆（1904）21日召開法說會，總經理張清標表示，目前看來2025年因美國關稅新政將影響全球供應鏈布局，中國內需疲軟仍帶來不確定性，使得上半年市場前景尚不明朗。不過，越南市場可望受惠於電子產業訂單轉移，帶動包裝需求增長，公司並規劃越南平陽造紙廠三期將在明年第2季投產。隨著經營環境逐步改善，公司對下半年景氣保持審慎樂觀，並將透過精進管理、強化競爭力，克服市場變數帶來的挑戰。

張清標表示，2024年對全球紙業而言是充滿挑戰的一年，市場供過於求導致全球產能利用率僅約八成，再加上國際局勢動盪，營運成本持續承壓。不過，正隆在台灣工業用紙與紙器市場仍維持穩定表現，海外越南市場的工紙與紙器設備稼動率維持高檔，而中國市場則受經濟成長放緩影響，需求低迷。透過強化管理效率與深化市場布局，正隆2024年出貨量成長5.5%，營收亦上揚7.2%。正隆2024年集團年產能紙與紙板250.2萬公噸，紙器19.19億平方米。

展望2025年，張清標指出，全球市場仍面臨美國政策變動與中國內需疲弱等諸多不確定因素，使得上半年景氣仍存在挑戰。然而，越南市場受惠於電子產業訂單移入，帶動包裝需求提升，將有助於市場的進一步增長。正隆對於下半年市場景氣保持審慎樂觀，並將持續提升經營管理效率與智能製造的導入，以強化整體營運績效。

在海外市場發展方面，越南平陽造紙廠年產能40萬噸的第三期工業用紙機建設工程進展順利，預計2026年第2季末商轉，並同步推動汽電共生系統全面導入AI智慧製造，以提升能源利用與減碳效益。此外，濱吉紙器廠計畫增設一部複瓦機，以滿足市場需求。

面對原物料、物流、能源與人力成本高漲的挑戰，張清標坦言，在供需失衡的狀況下，紙業漲價以反映成本的難度極高，導致2024年獲利較2023年下滑。不過，2025年公司將持續強化內部管理，提升營運效率，以維持市場競爭力。

正隆 越南

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