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與三菱合作開發電動車 鴻華先進、裕隆股價盤中點火走強

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
日本三菱與鴻華先進-創（2258）合作，將共同開發電動車。路透
日本三菱與鴻華先進-創（2258）合作，將共同開發電動車。路透

日本三菱鴻華先進-創（2258）合作，將共同開發電動車，發展海外市場，而三菱原本就是裕隆集團的合作夥伴，三菱與鴻華先進合作之後，裕隆（2201）代工業務將擴大，21日鴻華先進、裕隆股價都跳空大漲，裕隆盤中漲幅逾3%，鴻華先進大漲逾5%。

依據日本共同社報導，三菱汽車計劃委託鴻海（2317）集團生產電動車。鴻海先前就已展現出希望與本田及日產汽車合作，這項日台合作將擴大到何種程度，將是矚目焦點。

據了解，日本三菱與鴻華先進合作，在生產稼動經濟效益考量下，預期由裕隆代工三菱海外車款。而鴻華先進的電動車本來就由裕隆代工，三菱與鴻華先進合作之後，裕隆代工業務將擴大，業績直接受惠。未來除了持續由納智捷搶攻國內電動車市場，藉由三菱與鴻華先進合作擴展外銷市場，裕隆集團的汽車事業版圖進一步擴大。

裕隆（2201）21日以50.8元開高，但隨後漲勢縮小，盤中漲幅逾3%；鴻華先進跳空大漲，一度漲至51.3元，盤中漲幅逾5%。

鴻華先進2月營收5.6億元，月減20.9%，年增472.7%；累計前二月營收12.68億元，年增910.99%。不過鴻華先進目前尚未轉虧為盈，去年累計每股虧損1.23元。

三菱 裕隆集團 電動車 鴻華先進

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