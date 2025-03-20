南亞回收絲量產 跨大步

南亞（1303）旗下環保衣飾品牌SAYA推廣紡織廢棄物回收有成，回收範圍已遍及海內外，並可製成高機能服飾。南亞副總經理陳志文昨（20）日表示，工業後廢棄紡織品回收一年可達2.4萬噸，並可研發人工智慧（AI）分檢機，挑出聚酯纖維布再製，轉化為高品質紗線，南亞將於今年第4季啟動全化學回收絲量產。

南亞昨天召開記者會指出，SAYA與國際知名戶外品牌The North Face自2022年起聯手合作紡織廢棄物回收專案，成功將成衣邊角料轉化為高機能的「Rscuw」織物再生絲，年產能約1.2萬噸。此創新產品已成為極限運動裝備的首選材料，顛覆環保材質不耐用的刻板印象。

陳志文表示，近年來隨著寶特瓶回收再應用愈來愈普及，成為各工業搶著回收的項目；相對的紡織品的回收再利用技術比寶特瓶難度更高，因此南亞近年來積極投入紡織品回收再利用的技術發展。