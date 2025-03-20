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南僑2月EPS 0.04元

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

南僑（1702）昨（20）日公布結算2月營收16.33億元，年增4.3％，自行結算2月稅後純益達949.3萬元，年減90.2%，每股純益0.04元。累計今年前二月稅後純益6,867.1萬元，年減67.8%，每股純益0.28元。

南僑表示，受到中國大陸各種成本上揚衝擊，產品調整售價的速度來不及反應成本，2025年會逐步調漲售價以反應成本上漲壓力，獲利較去年同期下滑的情形會逐月收斂。

南僑集團旗下皇家可口去年登錄興櫃，主要經營冰品及急凍熟麵產品。2024年上半年稅後純益2.36億元，每股純益3.33元，已經接近2023年全年每股純益3.66元。

南僑轉投資的小金雞陸續浮上檯面，南僑食品集團（上海）2021年5月在上海A股掛牌，除皇家可口登錄興櫃，另一隻小金雞泰國南僑也正在評估進入資本市場。

南僑 每股純益

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