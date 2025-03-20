中鴻 內外銷盤價上漲

中鴻（2014）昨（20）日開出4月內銷與5月外銷價格全面上漲。內銷熱軋每公噸上漲500元、軋延料漲600元，冷軋調高500元，鍍鋅鋼漲600元。外銷方面，依產品及地區別不同，每公噸上漲10美元至20美元，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻總經理朱敏表示，市況持續向上沒有疑慮，近期多家客戶不斷追加購料就是證明，隨著4月漲盤開出，第2季營運將比第1季好。

中鴻表示，本月歐洲央行如期降息1碼，美國2月消費者物價指數（CPI）優於市場預期，歐、美製造業PMI指數皆連二個月走升，全球總體經濟表現穩中趨堅。

另一方面，中國大陸兩會延續「穩增長、促消費」基調，除財政赤字擴大至新高4%，並表態預留財政空間、將擇機降準降息，相關政策料對其經濟動能形成支撐，預計全球經濟可保持穩健運行。

中鴻表示，整體來看，受關稅及貿易保護政策影響，歐美鋼價已明顯上揚，亞洲行情穩中趨堅，在原料行情持穩下，指標鋼廠均開出平高盤，預計隨著開工季節到來，下游需求將逐步釋出。