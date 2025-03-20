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石化原料跌價 台塑有壓

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

由於下游觀望氛圍濃厚，最大宗石化基本原料乙烯價格由漲轉跌，近半個月來跌價每公噸45美元、跌幅5%，國內兩大供應商台塑化和中油恐調降3月價格，波及營運表現。同時下游泛用樹脂供應商台塑（1301）等報價也將承壓。

業者表示，依據國際能源總署（IEA）最新報告，由於美國經濟成長和全球需求弱於預期，今年全球石油供應可能超出需求，加上美國新關稅政策及其他國家的報復性措施，使得近期油價走勢偏弱運行。

面對亞洲貿易與關稅政策不利終端需求，輕裂廠業者持續調節操作以確保利差，以日本裂解廠來看，稼動率已連續多月萎縮，雖春節過後的補貨需求，一度帶動乙烯價格回升至每公噸900美元以上，但乙烯衍生物利差壓縮下，買方轉趨觀望，乙烯行情面臨下修壓力。

以近一周原料行情變化來看，乙烯自每公噸865美元跌至855美元，跌價10美元、跌幅1.2%；若自3月初的每公噸900美元起算，迄今為止，跌價每公噸45美元、跌幅5%。

國內兩大原料供應商台塑化和中油恐將調降3月對下游的供料價格，影響業績表現。台塑化昨（20）日上漲0.35元，收在40.05元。

業者指出，目前中國大陸煉化產能計劃性擴張不見放緩，2月經濟數據雖略有好轉，但尚未反映於石化產品價格走勢，預期乙烯市場供需不平的情況恐持續存在，乙烯價格將呈現易跌難漲格局。

不過，法人認為，最大宗石化基本原料乙烯跌價將可減輕泛用樹脂生產廠進料成本，相對低價原料有助促使下游加工業少量備貨，挹注行情築底，隨著第2季需求旺季到來，有助帶動市況柳暗花明。

乙烯 台塑化

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