華固四大案 2025年完工

華固（2548）昨（20）日召開法說會，華固指出，今年將有四大案完工，包括商辦兩案、住宅兩案，其中住宅都僅剩幾戶，商辦案則力拚銷售達五成以上。看好企業總部升級、擴廠等需求，未來還有總銷約528億元的商辦案量，若加上住宅，未來七年合計推案量達1,854億元，動能無虞。

針對今年營運概況，華固指出，今年有兩大商辦、兩大住宅案可望完工交屋，合計完工量約283億元，商辦案總銷132億元「華固中央置地」、總銷79億元「華固時代置地」將在第3季、第4季陸續完工，今年目標兩案合計要售出五至六成以上。

華固法說會重點 圖／經濟日報提供

其中「華固中央置地」市場行情單價約100萬至110萬元，已有潛在客戶在洽談半棟，有信心順利售出；「華固時代置地」位在台北大直精華地段，兩案若順利售出，將成為今年貢獻營收的主要來源。

住宅案方面，「華固大安學府」已拿到使照，大概第2季底開始交屋；「華固得月」預計第3季完工交屋，兩案力拚今年全數交屋。

至於銀行限貸風波是否影響交屋時程，華固指出，去年傳出撥貸要三至六個月，現在已經縮短，目前華固客戶的分屋貸款都沒有問題，除非央行後續還有新動作，預期房貸額度緊張狀況到年底就可以解除。

推案方面，華固指出，今年約6、7月將推出三大案，包括總銷312億元北士科商辦大案「華固創匯園區」、總銷52億元「文林北路3案」及總銷57億元台中「崇德十路案」，合計推案量421億元。

2026年預計推出總銷518億元的大案「正大新店案」、總銷57億元台中「豐樂路2案」、總銷54億元「華固譽誠案」。其他儲備個案上，華固指出，目前手上還有「敦化都更案」，該案位在北市忠孝敦化路口，基地面積約657坪、總銷58億元，預計最快今、明年就可整合完畢。

針對近期房市看法，華固預期今年成交量會下滑，至於房價會不會下修調整，還是要看區域的供給與需求。