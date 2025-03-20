台泥發115億綠債 增資子公司

台泥（1101）昨（20）日宣布成功發行3.5億美元（約新台幣115.6億元）的綠色海外無擔保可轉換公司債，為今年以來台灣最大規模國際可轉債籌資案。

這次發行綠色債獲得發行金額3倍的超額認購，配售之投資人數目來自歐洲及美國占比超過51%，長線投資人占比逾25%。

台泥董事長張安平強調，台泥將持續秉持永續發展理念，積極推進綠色轉型，致力成為全球低碳經濟的領導者，為環境保護與企業永續發展作出更大貢獻。面對全球對ESG（環境、社會及公司治理）投資需求的持續上升，此次發行成功吸引眾多國際長期基金及機構的踴躍參與。

台泥表示，本次募集資金將主要用於增資台泥荷蘭子公司TCC Dutch Holdings B.V.，並投入更多環保減碳項目及綠色資本支出。

2024年12月台泥發行國內首檔可持續發展連結轉換公司債（SLCB），總額達新台幣80億元後，此次綠色海外可轉換公司債的成功發行，不僅為台泥的全球減碳增綠策略提供了強有力的資金支持，也為未來爭取更多綠色融資機會奠定了堅實基礎。