雲豹多路並進 推升獲利

太陽能系統整合商雲豹能源（6869）昨（20）日召開法說會，總經理趙書閔指出，今年海內外太陽能光電案場將陸續開工，總量達320MW，加上綠電轉供度數翻倍成長、儲能案場開工挹注，全年營收將大幅成長，獲利也將同步提升，展望樂觀。

雲豹去年度營收37.93億元，年減44%，稅後純益11.3億元，年增11.5%，每股純益8.89元，創歷史新高，去年度獲利再創高峰主因來自轉投資收益豐碩，挹注每股純益創高。

趙書閔表示，去年國內太陽能光電案場因環境與政策因素，許多案場出現延宕，工程款都無法認列，但今年起將會陸續開工，台灣市場約有120MW開工，海外市場則有200MW，主要位於東南亞，總計約有320MW開工量，並將集中在下半年。

趙書閔進一步指出，儲能案場開工量方面，台灣市場約有56MW，海外市場則有42MW，綠電交易業務則有重大突破，今年已簽約的轉供量上看3.3億度，較去年翻倍成長。

展望未來，趙書閔預估今年營運將逐季成長，下半年優於上半年，本業與轉投資都有望比去年更好，從目前的案場開工量與轉投資項目的獲利預估來看，全年業績表現樂觀且看好。

法人推估，雲豹能源今年在海內外光電案場開工挹注以及綠電交易大幅成長下，全年營收有望較去年三級跳，不僅將超過2023年水準，有機會挑戰百億元營收大關，獲利能逾一個股本。

雲豹能源旗下綠電交易子公司天能綠電預計今年第2季登錄興櫃，力拚年底轉上櫃，雲豹能源屆時有望獲得釋股利益，擴大集團市場版圖，有望成為繼富威電力後，第二家在台掛牌的綠電交易公司。