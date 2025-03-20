國精化擴產 獲利喊衝

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

國精化（4722）兩大電子化學材料高速運算材料（HC材）、PSMA特用樹脂的新產能正啟動擴產，法人看好下游需求強勁，在依規劃完成產能擴充進度下，預期今年獲利將有雙位數增長實力。

法人表示，國精化主力產品UV光固化材料去年第4季受歐美需求減緩及客戶調整庫存影響，單季稅後純益0.4億元，季減22.8%、年減6.7%，每股純益0.43元，全年累計每股純益2.25元。

而該公司2月份營收2.9億元，月增4.6%，年增15.8%；累計今年前二月營收5.6億元，年減2.9%。

展望今年上半年，國精化多條生產線進行調整，預期將影響光固化材料產能，加上消費市場景氣復甦平緩、客戶需求較弱，預期上半年較去年同期將略為衰退。

不過，值得關注是毛利率高於30%的電子化學材料方面，與日本JSR合作的高速運算材料（HC材）使用於高頻基板，以降低高階玻纖布用量，對客戶而言成本效益高，第一套量產設備預計今年第2季完工、6月份投產，年產能約450噸。

接續，第二、第三套設備預計今年底完成、2026年投產，提升年產能達1,350至1,400噸。其次，該公司另一項電子化學材料-PSMA特用樹脂為固化劑，應用廣泛但通過CCL客戶認證的廠商少，毛利率高，客戶端需求強勁，預計2025年完成產能擴充，年產能自300噸提升至3,000噸。

毛利率 營收

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