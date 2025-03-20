新光金法說會／新壽三招拚接軌 CSM 今年目標衝600億元

保險業在2026年將面臨兩大新制IFRS 17及ICS 2.0的巨大挑戰，新光金控（2888）20日舉辦2024年第4季法說會，新光人壽總經理黃敏義就對接軌進度進行報告，他表示早在2020年主管機關祭出壽險「五指山」時，新壽就大幅度轉型聚焦累積CSM，預計在接軌時帳上CSM將超過1,500億元，並有約100億元的利得可釋放到損益表。

黃敏義指出，新壽在準備接軌是好幾年前，但真正作出很大改變是在2020年，主要是因保險局推出五項未來保險商品實施方向，被外界稱為壽險「五指山」，其中有一項是CSM不得為負數，保單從頭到尾都必須是獲利狀態，所以新壽在內部評估後，訂下在接軌之前，累積CSM超過1,500億元以上的目標。

黃敏義說，為了完成這個目標，新壽從三方面去推動，第一是與董事會溝通，與業務溝通，獲得他們認同，因為接軌後，CSM將反映在財報上，讓公司體質完全改變，新壽6%高利率保單占比約有三成，這也有機會去翻轉。因此新壽以CSM每年達成300億元為首要目標，過去幾年皆如實達標。

第二就是系統要跟上，因為系統是未來競爭力，新壽有一組涵蓋會計、精算、資訊的小組在進行，目前系統已大致完成，而當出在建立系統時，新壽就將每一筆新契約資料完全保存，在未來接軌後，若要做CSM釋放，可用完全追溯法，之後在管理業務上，提升競爭力方面都非常有幫助。接軌之後，負債也要市價評價，因此對淨值影響很大，已開始進行模擬，並進行資產重分類，如今新壽系統已可對未來情境跑出1萬多筆的接軌模擬狀況，在未來也能如期完成營收公告。

第三，新壽董事會通過成立「IFRS、ICS國際接軌管理委員會」，就由董事長魏寶生擔任主席親自指揮，將投資、精算等部門最核心的同仁聚集在一起，做了很多策略方針，讓未來公司在接軌上有合規性。

新壽總精算師林漢維指出，2024年新契約CSM為385億元，較2023年成長23%，2024年保障型商品CSM占比為90%，維持高占率。截至2025年2月，新契約CSM較2024年同期成長101%，而新壽今年訂下CSM 600億元的高目標，預計在接軌時帳上CSM將超過1,500億元，並有約100億元的利得可釋放到損益表，每年也估計會有20%以上的CSM的成長。

林漢維表示，接軌後負債成本也將大幅下降3碼以上，整體會降低200至300億元，財報將優於目前。另外，負債有利影響數超過千億，也將搭配AC重分類，和在負債上認列多少部分在CSM，並增加外價準備金的提存來減少避險成本影響，這些互相抵銷後，接軌後淨值比將高於7%，甚至8%，優於現在財報水準。