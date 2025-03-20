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新光金法說會／股利政策出爐 「特別股」朝發放規劃

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光金控20日舉辦2024年第四季法說會。記者戴玉翔／攝影
新光金控20日舉辦2024年第四季法說會。記者戴玉翔／攝影

新光金控（2888）20日舉辦2024年第四季法說會，由總經理陳恩光主持。新光金2024年合併稅後純益為204.6億元，為歷年次高，每股稅後純益（EPS）達1.25元。外界關注今年是否有望配息，新光金副總暨發言人林宜靜表示，普通股需考量諸多綜合因素後提報董事會討論，特別股目前是朝發放的方向規劃。

林宜靜說明，新光金去年獲利達204.6億元，EPS亦有達1.25元，不過整個金融市場的變化快速，尤其在美國總統川普11月當選之後，整個市場波動滿大的，尤其去年第四季，美債殖利率攀高，導致我們在淨值之下的未實現金融資產損失較前一年度增加，會影響到配息的量能。

至於要配息多少？林宜靜說，需綜合考量各種因素，包括即將接軌IFRS 17以及新一代清償能力制度（TW-ICS）所需的營運、資本需求，子公司上繳情況，以及股東的期待，同時合併進程還在持續當中，未來是不是以合併基礎來發放股息，都需綜合考量。目前普通股會提報董事會討論，特別股朝發放的方向規劃。

外界也關注人壽未來發債規劃，林宜靜表示，去年金控注資208億元，新壽自行發債83億元，所以在去年底新壽的資本有進一步強化，RBC達到221%，淨值比達5.17%，今年度是否發債，現在評估還太早，因為整個金融市場變動是滿大的，但因為新壽到2月份的外價準備金已超過500億元，都有助於厚實新壽的資本。

林宜靜說，面對未來市場變化也要做好準備，因此人壽已在2月申請在新加坡設立SPV公司，一旦有需要就會在海外發債籌資，增強資本方面，亦有包括銀行、證券等子公司盈餘上繳的選項，也可作為人壽的資本。另外，在合併推進上，二家金控的規模將擴大，獲利結構也會更均衡，也更能穩定財務的結構，在擴大範圍之後，未來在市場上要籌資的量能也將更強，因此正面看待。

新光金控 新壽

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