華固法說會／今年交屋量衝百億 公司：房貸吃緊狀況可望年底解除

華固（2548）20日召開法說會，華固指出，今年兩大商辦案「華固中央置地」、「華固時代置地」將在下半年陸續完工，合計總銷達逾200億元，目標合計要售出五到六成以上，將成為今年主要的業績動能之一，另，住宅案也有兩案可完工交屋，包括總銷38億元的「華固得月」、總銷34億元「華固大安學府」，兩案都僅剩1～2戶未售，目標今年全數交屋完畢。

針對今年營運概況，華固指出，今年有兩大商辦、兩大住宅案可望完工交屋，合計完工量約283億元，商辦案上，總銷132億元「華固中央置地」、總銷79億元「華固時代置地」將在第3、4季陸續完工，合計總銷211億元，今年目標兩案合計要售出五到六成以上。

其中「華固中央置地」旁邊就是以每坪2,500元租金去租給輝達（NVIDIA）的潤泰玉成大樓，估價師用合理的投報率回推，該案大概可售單價在100-110萬元左右，加上該案鄰近捷運昆陽站，在辦公聚落逐漸形成下，將帶動商業機能，相當具有前景及發展性，目前也有潛在客戶在洽談半棟，有信心可以順利售出，而「華固時代置地」則是位在大直精華地段，兩案若順利售出後，將成為今年的貢獻營收的主要來源。

住宅案上，「華固大安學府」已經拿到使照，正在通知客戶對保，大概第2季底就可以開始交屋，「華固得月」預計第3季完工交屋，兩案都僅剩下1~2戶未售，力拚今年全數交屋完畢。

至於銀行限貸風波是否影響交屋時程，華固指出，去年傳出撥貸要等3~6個月，但現在已經縮短2~3周，目前華固客戶的分屋貸款都沒有問題，除非央行後續還有新動作，預期房貸額度緊張狀況到年底就可以解除。

推案方面，華固指出，今年約六、七月將推出三大案，包括總銷312億元的北士科商辦大案「華固創匯園區」、總銷52億元「文林北路3案」以及總銷57億元台中「崇德十路案」，合計推案量421億元。

2026年則預計推出總銷518億元的大案「正大新店案」、總銷57億元台中「豐樂路2案」、總銷54億元「華固譽誠案」。其他儲備個案上，華固指出，目前手上還有「敦化都更案」，該案位在北市蛋黃區的忠孝敦化路口，基地面積約657坪、總銷58億元，預計最快今明年就可整合完畢。

針對近期房市看法，華固認為，央行打房、房貸滿水位等狀況下，預期今年成交量會下滑，不過房價會不會下修調整還是得看區域的供給與需求，但公司觀察現階段只要品牌力、地點等條件都到位，建案還是可以在合理的銷售時間順利去化，另外，公司仍然會積極評估合適的土地開發。