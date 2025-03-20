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東陽盤中衝上140元、創下歷史新高 領軍汽車股上漲

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股波動不大示意圖。圖／AI生成 劉孝容
台股波動不大示意圖。圖／AI生成 劉孝容

汽車零組件大廠東陽（1319）股價不受大盤頹勢影響，股價頻頻沿著五日線走高，20日盤中大漲逾5%，一度衝上140元，創下歷史新高，也帶動汽車族群一同上漲，華勝-KY（2248）、艾姆勒（2241）、IKKA-KY（2250）漲幅逾4%，聯嘉（6288）、帝寶（6605）、麗清（3346）漲幅逾2%。

東陽先前公布2025年2月合併營收25.09億元，年增56%，自結合併稅前盈餘6.86億元，年增91%。若排除兩期匯兌，稅前盈餘為去年同期的2.14倍，皆再度刷新紀錄，創史上最賺單月，主要受惠於旺季效應延續，加上氣候異常暴雪頻增，帶動客戶拉貨需求大幅增加。

累計前二月營收47.39億元，年增22%，前二月自結累計合併稅前盈餘為11.47億元，累計稅前EPS 1.89元，較去年同期累計成長26%。

東陽日前公布每股配發5.3元現金股利，以昨日收盤價132.5元來計算，現金殖利率4%，配息率達71%。

AM（售後維修市場）市場跟汽車保有量息息相關，根據Allied Market Research的報告表示，2023年全球汽車售後市場規模約為7,200億美元，預計至2028年將成長至9,300億美元，年複合成長率（CAGR）約5%，隨著全球保有數量成長，成為推升AM為主的業者銷售成長最大動能。

東陽指出，訂單熱度強勁，東陽除加快台南科工廠、七股科工區的擴廠興建，並持續優化本廠產線及擴充產能，增加出貨量能，滿足AM訂單成長需求。至於在OEM業務也有雙位數的成長，主因在於掌握新能源車市場熱度，帶動OEM訂單逐步回升。

東陽自2月27日起漲，自今日高點140元累積波段漲幅達24%，表現強勢，更創下歷史新高。

東陽 營收

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