跟100%配發率說掰掰 臺企銀股價盤中下跌逾1%

臺企銀（2834）19日舉行法說會，發言人、副總經理陳紹晃指出，臺企銀需要盈餘轉增資持續強化資本，提升資本適足率，因此仍將維持以股票股利為主，現金股息為輔，且今年配發率將回歸正常。臺企銀20日股價逆勢下跌，盤中跌幅逾1%，在金融股中相對跌勢較重。

陳紹晃表示，臺企銀維持以股票股利為主，其次輔以現金股息的股利政策不變，另外今年配發率將回歸正常。

臺企銀去年分派2023年盈餘，每股配發1.35元股利，比 2023年每股稅後純益（EPS）1.29元還高，股利配發率高達 104.6%。而每股1.35元股利中，現金股息為每股0.2元，股票股利則是高達每股1.15元，較2022年的每股0.24元、2021年的每股0.37元都高出許多。

不過今年配發率將回歸正常，陳紹晃說明，去年的股利受惠2023年投資評價大幅回升，使得前一年度提列特別盈餘公積的部分可全數迴轉，挹注到可分配盈餘，因此去年股利配發率才能超過100%。

臺企銀公告2月自結，合併稅前淨利11.43億元，稅後淨利8.38億元；累計1~2月合併稅前淨利26.79億元，稅後淨利20.37億元，每股稅前盈餘0.29元，每股稅後盈餘0.22元，合併每股淨值14.67元。

臺企銀今以15.4元平盤開出，隨後股價走弱，一度下跌至15.15元，盤中跌幅逾1%。