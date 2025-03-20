台企銀股利 法人估逾0.85元 將以股票為主 現金為輔

台企銀（2834）昨（19）日舉行2024年第4季法說會，宣布股利政策將維持既往股票股利為主、現金股息為輔原則，且今年股利配發率將回歸常態，而股票股利除權後、盈餘轉增資，台企銀股本將再增加，可望大幅躍進、趨近股本千億規模的目標。

台企銀昨天法說會，法人關切股利發放，發言人、副總經理陳紹晃指出，台企銀去年發放股利受惠2023年投資評價大幅回升，使得前一年度提列特別盈餘公積的部分今年可全數迴轉，挹注到可分配盈餘，推升股利配發率達104%，去年的特殊狀況今年不存在，因此今年股利配發率將回歸正常，但仍會以股票股利為主，持續盈餘轉增資強化股本。

台企銀法說會公布2024年營運表現穩健，在兼顧良好資產品質下推動獲利成長，合併稅後純益達112.3億元，年增6.3%並續創新高，每股稅後純益（EPS）1.23元，法人推估以台企銀過去常態股利配發率約在七成上下，則每股股利可望有0.85元以上，其中股票股利可望每股逾0.7元，如此則盈餘轉增資後台企銀股本將可能再擴增至超過980億元，距離目標千億股本只差一步之遙。

陳紹晃指出，台企銀持續調整收益結構，強化各項業務獲利，2024年整體淨收益再攀高，來到341.15億元，年增6.9%，其中，整體手續費淨收益達65.5億元，較去年大增42%，其中，放款業務相關手續費收益就佔25.1億元，年增逾一倍，是手收高成長的主因，財富管理手收更達到36.3億元，是整體手收的主幹，年增率則是低於放款手續費，但仍有23.2%的亮麗表現。