上銀旗下邁萃斯 奪日大單

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

上銀集團（2049）昨（19）日表示，旗下專業生產各式齒輪製造刀具與齒輪磨床的邁萃斯，在剛落幕的2025台北國際工具機展中，展出大型齒輪磨床GVP-8040+，並成功獲得日本產業領導大廠訂單，後續仍有不少訂單正積極洽談中。

上銀董事長、也是邁萃斯董事長卓文恒表示，這項交易開啟台灣工具機產業外銷日本市場，單一台訂單達1億日圓（約新台幣2,200萬元）以上，刷新台灣在高精度特殊工具機領域的新記錄，極為不易。

卓文恒指出，GVP-8040+為一款專為工程機械、建築機械、風力發電、礦業與起重機產業設計的大型齒輪磨床，適用於少量多樣且大型的齒輪加工。

據了解，全球受地緣政治影響，戰後重建需求提升，帶動相關產業設備需求激增，使得該機型近年來銷售表現亮眼，主要銷往歐洲、澳洲與日本。

工具機 日本

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