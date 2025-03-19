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冠德旗下商場 營收向上
冠德（2520）旗下Global Mall昨（19）日召開者會，公司透露今年第1季在商品與會員力助攻下，業績有望較去年同期成長逾5%，Global Mall為搶攻母親節商機，預計母親節全檔期業績成長10%。
Global Mall主管昨日於美好購物節說明會上表示，今年以來各據點中，機捷、車站店都約有雙位數成長，屏東市店因去年引進新餐廳也有10%的成長，左營店也受惠於演唱會帶來人流，成長幅度也不錯。
Global Mall今年初推出全新會員分級制度，將會員分為三個星級，Global Mall主管表示，新制度推行後，除會員來店的頻次有明顯提升外，會員帶來的業績成長10%至20％。
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