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遠百母親節檔 業績喊衝
遠百（2903）美麗購物節今（20）日登場，為母親節前哨戰打響第一炮。遠百營運長林彰豐昨（19）日表示，今年對百貨業而言將是充滿挑戰的一年，多家百貨新據點陸續開幕，市場競爭更激烈。為此，今年母親節檔期促銷力度將接近周年慶規模，以吸引消費者回流，母親節檔期業績目標為115億元，力拚5%以上的成長。
談及今年百貨市場的整體情況，林彰豐認為，景氣大致持平，主要受到出國潮旺盛、物價上漲、國際政經影響等因素拖累。不過，遠百對母親節檔期仍抱持樂觀看法，目標在美麗購物節期間成長3~5%，母親節檔期則力拚5%增長，並看好化妝品、女裝市場的成長潛力，餐飲業績也可望提升5%以上。儘管百貨市場競爭加劇，但透過精準行銷與強化檔期操作，遠百仍有信心在母親節檔期創造更佳的業績表現。
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