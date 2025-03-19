華夏 有望受惠印度傾銷稅

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

華夏（1305）昨（19）日舉行法說會，該公司指出，印度將針對聚氯乙烯（PVC）的反傾銷稅（ADD）於3月26日做出終裁；同時所推出新的BIS認證也有望延至6月實施，對台廠是利多，有助該公司營運改觀。

華夏表示，回顧去年營運，受到全球塑料需求疲軟，以及中國過剩石化產能影響，加上中國內需消費及房產工業不振，拖累塑膠加工業及PVC銷售。使得該公司全年虧損7.1億元，每股淨損1.22元，相較前年由盈轉虧。

展望今年，華夏指出，中國市場方面，其經濟復甦仍面臨多重壓力，兩會召開除定調成長目標，透過積極財政措施及貨幣寬鬆推動經濟政策，刺激內需，以PVC產業鏈來看，需求呈短空長多。但川普加徵關稅，對外銷加工產業去化PVC庫存形成障礙。

據了解，全球最大的PVC進口國印度，去年10月底發布初步調查結果，擬對原產於台灣、中國、美國、日本、韓國、印尼和泰國等地的PVC徵收反傾銷稅（ADD），目前最新消息將於3月26日做出終裁。因台灣在主要競爭國家中，稅率相對偏低，有望受惠。

反傾銷稅 華夏

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