欣巴巴兩建案 總銷240億

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

欣巴巴（9906）昨（19）日舉行法說會，該公司指出，第2季將推出兩個新建案，包括位於台南市鄭子寮重劃區的「欣府城3期」建案，以及位於高雄市農16特區凹子底公園的「欣都星」建案，總銷金額合計240億元，將有利銷售表現。

欣巴巴表示，回顧去年營運，旗下的「欣府城–一品樓」建案全數入帳，帶動全年營收再創歷史新高；加上南部個案開始大量認列，挹注毛利率上揚，推升第四年獲利創新高。

依該公司財報數據，2024年營收43.75億元，毛利率30.5%，稅後純益5.72億元，年增10%，每股純益達6.55元。

展望今年，欣巴巴指出，該公司將有台南「進士樓」、屏東「幸福欣印象」兩建案完工，總銷約40億元，可進一步挹注獲利表現。

建案 毛利率

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