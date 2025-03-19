華夏法說會／印度實施ADD、BIS 對台廠有利

華夏（1305）19日舉行法說會，該公司指出，印度將針對聚氯乙烯（PVC）的反傾銷稅（ADD）於3月26日做出終裁；同時所推出新的BIS認證也有望延至6月實施，對台廠是利多，有助該公司營運改觀。

華夏表示，回顧去年營運，受到全球塑料需求疲軟，以及中國大陸過剩石化產能影響，加上大陸內需消費及房產工業不振，拖累塑膠加工業及PVC銷售。使得該公司全年虧損7.1億元，每股淨損1.22元，相較前年由盈轉虧。

展望今年，華夏指出，中國大陸市場方面，其經濟復甦仍面臨多重壓力，兩會召開除定調成長目標，透過積極財政措施及貨幣寬鬆推動經濟政策，刺激內需，以PVC產業鏈來看，需求呈短空長多。但川普加徵關稅，對外銷加工產業去化PVC庫存形成障礙。

而印度方面，農業、管材及基建剛性需求，惟第1季面臨財政年度結算，加上先前進口量偏多，目前進口商備料稍延；但隨著反傾銷稅（ADD）終裁屆近，以及BIS新制延期實施，非中國大陸的貨源自第2季起銷量可望逐步翻轉。

據了解，全球最大的PVC進口國印度，去年10月底發布初步調查結果，擬對原產於台灣、中國大陸、美國、日本、韓國、印尼和泰國等地的PVC徵收反傾銷稅（ADD），目前最新消息將於3月26日做出終裁。因台灣在主要競爭國家中，稅率相對偏低，有望受惠。

同時，印度標準局先前也針對PVC等石化品推出新的BIS認證，要求PVC等產品必須符合新的品質管控令才能進口到印度，原訂去年8月26日實施，目前有望自今年6月正式上路，由於台塑、華夏等台廠已取得認證，在印度市場的競爭優勢將顯現。