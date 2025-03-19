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中鋼法說會／受惠美國關稅 客戶向中鋼採購增量

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
中鋼法說會，受惠美國關稅，客戶向中鋼採購增量。圖／業者提供
中鋼法說會，受惠美國關稅，客戶向中鋼採購增量。圖／業者提供

中鋼（2002）19日舉辦法說會，強調美國對進口鋼材課徵25%關稅，對中鋼的冷軋、鍍面等鋼材，以及下游單軋廠、API鋼管銷美等都有助益，由於台廠競爭條件較以往公平，來自美國的詢單確有增加，需求擴大、增購中鋼料同步增加。

中鋼分析，展望未來由於川普貿易政策以及歐洲新貿易保護主義，帶動當地行情止跌回穩。近期聚焦俄烏戰爭和談重現曙光，烏克蘭戰後重建有望提振用鋼需求

同時中國大陸兩會續刺激經濟，2025年合計將新增政府債務11.86兆元，年增2.9兆元；貨幣政策方面更大力度促進樓市股市健康發展，同時持續實施粗鋼產量調控，推動鋼鐵產業減量重組。

川普關稅政策對鋼鐵市場影響評估認為，原232條款部份國家鋼鋁進口享有免稅配額，如今全球鋼品進口均適用25%關稅，對台灣、越南等原不享免稅進口額度國家，競爭力可望恢復平等。

此舉對於中鋼的冷軋、鍍面等產品以及下游單軋廠、API鋼管與越南鋼廠銷美將有所助益。但對扣件業加徵25%關稅影響尚待觀察。

中鋼表示，美國的關稅政策使台廠競爭條件較以往公平，部分產業美國詢單確有增加，衍生對中鋼鋼品需求，主因在於美國掀起區域關稅趨勢，國內客戶預期進口料課稅機率大增，轉增購中鋼料。

中鋼 美國 關稅

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