南寶法說會／去年獲利、股利雙締新猷 今年營收目標再創新高

南寶樹脂（4766）19日舉行法人說明會。南寶表示，以創新驅動的「NextGen」成長策略逐漸貢獻營收，鞋材以及鞋材以外的特用接著劑，在持續拓展新的產業應用下，為今年成長雙引擎，而併購允德實業也已於今年元月併入營收，今年營收目標再創新高。

南寶目標持續產生穩定的現金流，維持穩健的現金股利政策，以及強化股東權益報酬率（ROE），董事會已通過配發2024年現金股利19元，以19日收盤價計算，現金殖利率5.4%。

南寶樹脂執行長許明現表示，過去幾年，南寶積極推動策略布局與轉型，並逐步展現成果。2024年，南寶營收成長12%，創下歷史新高，股東權益報酬率（ROE）更是連續三年穩步提升，已接近20%的長期目標。同時，在穩健的資產負債表與充沛的現金流支持下，南寶有足夠的彈性進一步提升現金股利發放率，持續回饋股東。

展望未來，將持續深化競爭優勢，致力於打造具長期獲利成長潛力、高營運效率與高ROE和穩健配息的優質企業。同時，南寶也將進一步強化在全球市場的領先地位，以創新與永續為核心驅動力，成為世界級的化學與材料公司。

南寶在成長策略上持續以「創新」與「併購」為雙主軸，目標達成優於產業的成長。目前南寶以創新驅動的成長策略「NextGen」，聚焦重點產業的龍頭客戶，透過主動出擊一起研發創新的接著解決方案，共同開發下一代產品，已開始運用在鞋材、半導體、木工等多項重點領域。

在鞋材接著劑業務方面，目前觀察品牌之間成長動能持續呈現差異，然整體需求仍穩健。國際運動品牌多已為客戶，著重關注整體產業發展與市佔率的提升，持續透過與品牌共同開發新材質接著技術以爭取新訂單。

至於工業與其他消費性產業用接著劑，整體來看客戶需求持續復甦，回歸成長。南寶持續開發新的成長機會，提升高毛利產品比重，策略上尋求以創新的接著解決方案切入，如提升產品性能與生產效率，聚焦在半導體、電子產業，木工與紡織用膠等，目前也看到初步成果。其中，看好半導體用膠和其他電子領域成為新的長期成長動能，將提升資源投入。