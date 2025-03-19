臺企銀法說會／股利政策維持股票股利為主 現金為輔

臺企銀（2834）今天下午舉行法說會，發言人、副總經理陳紹晃指出，臺企銀去年發放股利受惠2023年投資評價大幅回升，使得前一年度提列特別盈餘公積的部分可全數迴轉，挹注到可分配盈餘，使得去年股利配發率超過100%，今年配發率將回歸正常，但仍會以股票股利為主，持續盈餘轉增資強化股本。

臺企銀法說會法人關心今年股利政策，陳紹晃表示，臺企銀需要盈餘轉增資持續強化資本，提升資本適足率，因此仍將維持以股票股利為主，其次輔以現金股息的股利政策不變。

臺企銀去年分派2023年盈餘分派每股配發1.35元股利，比 2023年每股稅後純益（EPS）1.29元還高，股利配發率高達 104.6%，每股1.35元股利中，現金股息為每股0.2元，股票股利則是高達每股1.15元，也使得臺企銀股本在盈餘轉增資後擴張至916億元。