玉山金要收購保德信投信 股價已反應？僅平盤附近震盪
玉山金（2884）董事會18日通過將取得美國保德信金融集團（紐約證交所代碼：PRU）所持有旗下保德信投信全部91.2%的股權，投資金額27.62億元並以全現金交易。玉山金先前已於今年2月起漲一波，近日也有反彈回升，股價似已反應，19日於30元平盤附近震盪。
玉山金總經理陳茂欽、資深協理林俊佑昨晚赴證交所召開重訊記者會宣布收購案。陳茂欽表示，玉山金去年11月接受收購邀約，雙方簽訂MOU，此次收購股權為91.19954%，玉山金有絕對控制性股權。
玉山2008年曾賣掉投信，陳茂欽說，玉山第四個十年策略是壯大金控版圖，為完善玉山證券生態圈並擴大規模，投信扮演重要腳色，投信在台灣蓬勃發展且影響力愈來愈大，且政府財管2.0、發展亞洲資產管理中心政策明確。希望未來結合銀行、創投、證券、投信及投顧產業價值與綜效。
截至2024年底，保德信投信管理資產總值（AUM）約1,608億元，經營基金發行、境外基金總代理及全委代操等業務，發行國內基金30檔、AUM 754億元，全委代操25件、AUM 853億元。
另陳茂欽強調，投資金額27.62億元由金控帳上現金加上些許短期商業本票支應，不影響今年將發放的股利。
玉山金近日股價表現強勢，重新回升至30元大關，挑戰前波30.6元高點，不過今日股價較無波動，於30元平盤震盪。
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