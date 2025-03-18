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漢翔水湳儲能案場 啟用
漢翔（2634）搶攻千億元儲能市場商機，昨（18）日在台中水湳廠區啟用「2MW（百萬瓦）風光儲電力島示範案場」。董事長胡開宏表示，未來電價有上調趨勢，企業必須提早因應電價成本壓力，漢翔正打造儲能品牌，電力島瞄準用電大戶，未來也計畫輸出東南亞。
漢翔這座風光儲電力島示範案場可以併聯台電、風能、太陽能及一般發電機，這項創新儲能技術是漢翔以航空科技為基礎，開發出再生能源與儲能技術整合應用的成果。
昨天啟用儀式有許多業界代表到場見證，包括中科管理局、金屬中心，以及群創、友達、駐麗、華城、日益、晟田、紅菱重工、台中精機等。
胡開宏指出，漢翔把獨家的航空級電控技術與系統全面整合，做到產品商業化，整合完成的電力島，就是一座小型的獨立電力系統，可應用在國內外城市社區、工業園區及災後恢復等需求用戶，是一套完整的能源解決方案。
胡開宏說，各界預判未來電價有上調趨勢，企業須提早因應。漢翔打造的儲能品牌，有望成為用電大戶的示範，為業主創造20%的投資報酬率，並透過光風儲能架構，防止電力中斷。
漢翔說明，示範案場是因應政府「用電大戶條款」而生，包括對企業規範用電方式、要求提高綠電使用比例等。
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