弘裕2025年全年拚績增雙位數

紡織業景氣回溫，弘裕（1474）昨（18）日舉辦法說會，總經理郭正沛表示，2024年第4季急單效應顯現，客戶縮短交期，公司在農曆春節期間維持全產，未如往年放假，顯示紡織產業已走出低谷。預估2025年全年營收可望呈雙位數成長，同時毛利率可望同步提升。

弘裕主要生產基地涵蓋台灣與中國大陸，並在越南轉投資大豪紡織。台灣擁有伸港廠、和美廠與全興廠，中國大陸則設有浙江廠與江西九江廠。公司位於紡織產業中游，產品應用涵蓋工業袋材面料、成衣面料、傢飾面料及醫療紡織。

弘裕去年營收31.68億元，年增17.96%，本業虧損6,200萬，較去年收斂。業外因去年獲補償金1億元，另有2,700萬的租金收入，以及政府補助金額2,500萬，使得較前一年轉虧為盈，稅後純益1.07億元，每股純益（EPS）0.82元。

市場關注川普關稅對紡織業的影響，對此，郭正沛表示，美國關稅主要針對成品，弘裕的核心業務為成品的中間產品，因此未受直接影響。

然而，紡織業正經歷結構性轉變，台灣原料價格高於中國大陸，加上人力短缺與成本上升，公司正評估將產能轉移至第三國，目前正在考察越南與印尼的可能性。此外，公司也將持續運用中國大陸廠房的優勢，主要考量當地原料成本比台灣低15%至20%，以低價原料生產具競爭力的產品，並外銷至東南亞，以維持市場優勢。