快訊

比特犬咬傷人…呂秋遠：飼主最需要反省 狗不適合再還給他

凍番薯！新竹關西4.2度 明晨前仍寒冷 高山有降雪機會

川普與普亭通話 白宮：雙方同意俄烏針對能源和基礎設施停火

中鋼開漲盤 鋼市正向

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
中鋼董事長黃建智。聯合報系資料照
中鋼董事長黃建智。聯合報系資料照

中鋼（2002）昨(18)日開出2025年4月及第2季盤價，熱軋、冷軋與棒線等主力鋼材每公噸上漲500元至600元、約當15美元至20美元，是近期調漲鋼材種類最多的一次，上漲面積擴大，下游鋼廠喜迎春暖，相關品項內外銷報價將同步提升。

昨天中鋼4月新盤價，供應裁剪製管為主的熱軋一般料每公噸漲500元，再軋延的熱軋漲600元，關連鋼廠新光鋼、美亞、高興昌、燁輝、盛餘、裕鐵對外接單跟進漲價，有助第2季營收獲利。

季盤部分，造船與鋼結構的原料鋼板沒有漲價全部平盤，台船、中鋼構等成本維持與上季相當，營運壓力相對減輕。

值得注意的是，第2季棒線每公噸漲600元，而且涵蓋範圍不論低碳、中高碳、冷打材與合金，螺絲與線材重點廠春雨、聚亨、朝友有望順勢拉漲內外銷報價，能否順勢有效擺脫螺絲產業困境，在第2季迎來新局，仍值得觀察。

中鋼指出，當前全球總體經濟維持成長態勢。國際貨幣基金IMF預估2025年全球經濟成長率可達3.3%，美國經濟穩健，俄烏和談契機浮現有助地緣政治風險降溫，歐洲央行今年迄今已降息2碼，有助支撐需求復甦。

中國大陸兩會宣示經濟成長目標為5%，強化就業與民生消費刺激政策，有利提振經濟動能。國內行政院主計總處預估今年經濟成長率可達3.14%，同樣維持正向增長態勢。

全球鋼市方面，美國對所有國家鋼鋁產品一律課徵25%關稅，帶動美國鋼價自2月中以來大漲近三成，鋼廠熱軋出廠價已突破每公噸1,000美元漲勢明確，課徵關稅稅率相同下，有利提高台灣下游業者銷美競爭力。

中鋼構 美國經濟

延伸閱讀

中鋼4月第2季盤價開平高盤 擬鎖定電磁鋼提貿易救濟

豐興賣中鋼股 虧5,200萬

中鋼困境中爭取再全面調薪 有難度但「不是沒機會」

中鋼開漲盤 態勢確立

相關新聞

東元綠電邁步 申請交易執照

東元（1504）總經理范炘昨（18）日表示，目前已於國內參與超過100件企業深度節能應用案件，並正在申請綠電交易執照，預...

雷虎2月每股純益0.07元 擬辦理現增

雷虎科技（8033）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（18）日公布2月自結合併營收1.35億元，2月淨...

潤泰新拿下北市都更案

潤泰新（9945）昨（18）日公告，擬開發台北市大安區都更合建案，土地面積預計約916.88坪，預計參與投入金額約27....

漢翔水湳儲能案場 啟用

漢翔（2634）搶攻千億元儲能市場商機，昨（18）日在台中水湳廠區啟用「2MW（百萬瓦）風光儲電力島示範案場」。董事長胡...

弘裕2025年全年拚績增雙位數

紡織業景氣回溫，弘裕（1474）昨（18）日舉辦法說會，總經理郭正沛表示，2024年第4季急單效應顯現，客戶縮短交期，公...

新美齊2025年持續獵地

新美齊（2442）去年大獵地，引發市場矚目，公司昨（18）日召開法說會，董事長林傳捷指出，目前在建房地108.1億元、營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。