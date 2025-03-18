彰銀法說會／去年大賺近150億元攀顛峰 法人看旺股利

彰銀（2801）18日召開第4季法說，會中揭示2024年全年自結稅後純益149.58億元刷史上新高，年增率15%，每股稅後純益1.33元也是近八年高點，也因獲利攀峰，彰銀對股利發放「樂觀」，分配率將優於往年的七成。

法人預估彰銀今年可望每股配發0.65元現金股息、0.3元股票股利，若以18日收盤價17.95元來看，現金殖利率約3.6%。一旦彰銀2025年每股配發0.95元股利，將追平2016年來近十年新高。

彰銀認為，2025年降息有利經濟溫和成長，但川普新政導致國際供應鏈重組，加劇金融市場波動，幸好國內經濟內外均溫，彰銀將因應經濟情勢，靈活調整資產配置、有效運用資金量能，希望2025年獲利再創佳績。

彰銀提出八大營運策略：調結構、拉利差、增手收、重協銷、強財務、擴數位、顧品質、守法遵。彰銀2025年前二月稅後純益26.9億元、年增2.57%，每股稅後0.24元，獲利動能持穩。

預計今年總放款量要成長5~6%，聚焦六大核心放款、AI產業、中小企業、聯貸案和海外市場，其中認為房市將「量縮、價調整」彰銀將轉攻理財型和信貸等利基型業務，個金放款要維持3~5%成長；另外存款市占則要擠入前十大。

海外布局部分，澳洲雪梨分行、加拿大多倫多分行都已遞件或即將向當地主管機關送件，馬來西亞納閔、吉隆坡也預計上半年向金管會遞件，彰銀將續以新東向及新南向策略為拓展主軸。

法人認為，彰銀2025年有放款、財管手收和資產品質穩定的三大優勢，但需留意美國降息後，彰銀Swap（換匯）業務量、利潤率同步轉弱，預估Swap收益將逐步減少，將低於2024年水準。

三大優勢包括一、放款成長動能強勁，淨利差待美國降息後，可望止跌回穩，估2025年淨利息收益將年增5%。二、財富管理商品熱銷，加上聯貸案一次性手續費收益額外貢獻，2024年淨收續費收益成長33%，也因2024年高基期，2025年估持平。

三、資產品質穩定，但因應放款成長強勁，法定提存增加，2024年淨提存30.5億元（提存42.3億元扣除呆帳收回11.8億元），彰銀認為正常授信提存增加，但呆帳費用可持穩，整體信用風成本持平。