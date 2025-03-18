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新美齊法說會／今年迎大案完工交屋 董座：未來將持續購地

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
新美齊董事長林傳捷。記者朱曼寧／攝影
新美齊董事長林傳捷。記者朱曼寧／攝影

新美齊（2442）去年大獵地，引發市場矚目，18日召開法說會，董事長林傳捷指出，目前在建房地108.1億元、營建用地56.7億元，未來會持續積極購地、參與都更、合建等，布局長期成長動能。

新美齊今年有「新美齊畫世代」完工交屋認列，分回總銷達89.1億元，將成為今年的營運動能，且有望成為業績最佳的一年，另外，明年有「The Top」案完工交屋，分回總銷達39.4億元，2028年則有「台中14期仁平段案」完工交屋，總銷約28.5億元。

林傳捷指出，短期目標會先把手上的案子設計、請照完成，當然開發的腳步不會停止，今年暫定不會推案，主要是房市時機不好時，也不會硬要推案，不過會希望待公司資金更充裕後，未來每年都可以穩定有60-80億元推案量。

針對近期房市看法，林傳捷指出，現在就是看區域表現，有些地方冷清，但有些地方交易表現仍然不錯，像新北市就是比較穩健的區域，整體而言，要在房市冷清中突出重圍，就是要看產品規劃、品牌及地點等，若以地點來說，蛋黃區是不敗定律，公司也會積極布局核心區域。

房市 新美齊

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