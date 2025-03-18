華南金法說會／2024獲利攀峰！今年深耕客戶 搶攻財富管理版圖

華南金（2880）今天召開法人說明會，公布2024年度營運績效，集團整體營運穩健，金控與旗下銀行、產險子公司獲利再寫新高紀錄，續攀高峰。2025年將戮力達成已擬定的三年獲利提升計畫，持續專注資本使用效率管理，藉由深耕客戶經營，強化信託理財推廣，建構多元獲利引擎，創造更好的股東權益報酬，朝永續經營的優質金融機構目標邁進。

華南金控2024年度稅後純益231.33億元，年成長7.0%，每股稅後純益（EPS）1.68元，稅後股東權益報酬率（ROE）10.81%、資產報酬率（ROA）0.57%，淨值2,203.53億元，年增6.0%。總資產隨著業務成長而擴增，2024年底華南金控與子公司華南銀行總資產各站上4.25兆元與4.12兆元。

子公司華南銀行 2024 年度在金融商品投資淨收益及手續費淨收益成長的帶動下，稅後淨利216.04億元，年成長7.7%，EPS 2.07元，ROE 9.21%、ROA 0.55%，占集團獲利貢獻87%。核心業務動能持穩，基金保管規模成長54.7%至 1.30 兆元，排名銀行同業第2名；都更與危老放款合計餘額位居公股銀行第2名；聯貸主辦行排名國銀第3名，穩居同業間良好地位。

為建構多元獲利引擎，華南銀行致力培育財富管理業務專業人才，CFP (國際認證理財規劃顧問)持證人數已超過200人，蟬聯公股第1、銀行業第3，今年將聚焦深耕客戶經營，分層分群，依客戶個別需求為出發，以人找物的原則提供客戶最適切的商品規劃，強化信託理財商品推廣，搶攻財富管理版圖。

子公司華南永昌證券受惠資本市場交易熱絡，經紀業務收入年增逾3成，2024年度稅後淨利19.07億元，年成長26.6%，EPS 2.91元。經紀業務市占率2.72%，融資餘額市占率5.10%，分別排名公股第1、2名。自行研發的APP 「華南e指沖」具備業界多項首創功能及「雙視窗下單」、「ETF雙向查詢」等8大亮點，榮獲2024年國家品牌玉山獎「最佳人氣品牌類—獨家新世代投資APP」，並以「反向出清」功能獲得「最佳產品類」獎項。今年將升級3.0版，整合「複委託」產品、提供美港日股行情報價，並優化台、美股交易功能，提供使用者更便捷的交易平台與更滿意的交易體驗。

子公司華南產險因本業及資金運用收益增加，2024年度稅後淨利12.93億元，年成長41.2%，EPS 6.46元；簽單保費總收入140.25億元，持續改寫歷年新高紀錄，市占率5.19%，同業排名第7名。順應市場趨勢，華南產險已上架eCover多元化網路投保商品(如：電動機車險、電動汽車險等)，並成立「商品創新研發小組」加速各險種新商品開發、強化保險商品差異化、提升整體競爭力；今年更規劃建置行動投保平台，以提升作業效率及投保的便利性。

華南金控因應國際永續發展趨勢，持續積極強化公司治理、落實企業永續發展，並入選多項ESG指數成分股，未來將依循科學基礎減碳目標倡議(SBTi)積極規劃減碳，以達2050年淨零排放目標。