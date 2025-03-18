華南金總座：今年股利將超過去年 以現金股利為主

華南金今日召開法說會，股利配發成為矚目焦點，對此華南金控總經理李耀卿指出，發放率會貼近去年水準，另現金及股票股利比重亦將大致維持去年的比重，並由董事會作最後決定；他也指出，會綜合考量業務上的需要和同業狀況及資本適足率、子公司上繳等狀況。

華南金控2023年的股利配發，現金股利發1.2元、股票股利0.1元，股利配發率超過0.75%，依照上述配比，法人樂觀預期總股利水準可望上看1.4元。

華銀的2024年度財管業務表現亮眼，去年財管業績成長將近4成，而目標達成率為140%，歸功於總經理黃俊智所提出的「以人找物」策略，對此黃俊智指出，主要會透過大數據來分析適合每位不同的客戶所需的不同產品，華銀也指出，對今年整體手收也會力拚維持雙位數成長的動能，另外也會引進私募基金和外國債來增加客戶資產配置。

對於Swap收益，華銀在2024年反而比2023年更好，華南銀行金融市場事業群副總蔡寶絹指出，2024年的整個財務投資兌換利益為126億元，成長率年增10%，其中，來自swap的有105億元，增加5%，今年估計swap收益會在2024年的7或8成左右，會視聯準會降息速度和幅度而定。

在財務操作上，蔡寶絹表示，華銀部位目前的台債部位為3100億元，外債3900億元，後續會以5年期以內、信評較佳標的為主，台股則追求穩定的股息收益，並搭配大盤走勢建立部位；而在台股方面，華銀先前台股部位高檔超過200億元，但去年底開始分批逢高出脫，水位已降至10億元上下，黃俊智指出，之後會回補持股，去年的股息收益將近13億元，今年將以超越去年股息收入為主。