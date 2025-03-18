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華南金法說會／43萬股東注意！股利成長 估現金殖利率4.4%以上

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

華南金（2880）今天下午法說會，公布2024年全年獲利創歷史新高，股利政策將延續近三年以現金股息為主、股票股利為輔的原則，華南金總經理李耀卿指出，去年獲利創新高，股利一定會更好。法人估算華南金現金股息將不低於去年每股1.2元，現金殖利率將達到4.4%以上。

華南金法說會，投資人關心股利政策，李耀卿表示，近幾年華南金股利政策轉向為現金股息為主，今年也將延續，而股利配發率與現金股息的比重，大致可以參考上一年度。李耀卿表示，華南金股利配發會綜合考量資本適足率、各子公司上繳盈餘、股東權益等，還是會以現金股息為主，配發率約略貼近去年水準。

李耀卿表示，華南金早一、兩年調整股利政策改以現金為主，現金與股票比例也會循著過往一兩年的模式，因為有的投資人還是期待有股票股利，不是只有現金，所以也會配一些股票股利。

股利 股息 華南金

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