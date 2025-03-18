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中信金（2891）今年會發多少錢股利？老牛非常欣慰：終於要看到「2元金」
2元金還是不說哦
中信金（2891）2024 年繳出亮眼成績單，全年合併稅後純益720.28億元，EPS創新高來到3.64元！那麼，重點來了「今年股利發多少呢」？
法說會先透露：配發率維持6成上下。雖然要到4月才公布發多少，但老牛也帶夥伴估算一下：
2023年EPS：2.82元，配息1.8元，配發率約63.8%
2024年EPS：3.64元，若維持63.8% 配發率，股利約2.32 元
2024年EPS：3.64元，若採60%配發率，股利約2.18 元
以近期股價來看，現金殖利率有機會來到 5.5%！
老牛非常欣慰，終於要看到「2元金」啦！
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