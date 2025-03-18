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自動化產業前景存疑 高盛：下調亞德客、上銀目標價

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

高盛證券最新出具的「自動化產業」報告中，指出電子產業（不含半導體）資本支出放緩，加上機床行業庫存壓力等，後市將迎來挑戰。台廠中，亞德客-KY（1590）相較具備競爭優勢，而上銀（2049）則需應對中國大陸市場的不確定性。因此，分別維持「買進」、「賣出」評級，目標價則雙雙下調至1,096、135元。

根據高盛研究指出，中國電子產業（不含半導體）在2025年的資本支出預計將年減4%，與市場普遍預期的需求穩健增長相悖。目前觀察到三大趨勢，包括：亞德客的電子業務收入增長放緩、線性導軌（LG）與滾珠螺桿（BS）出口價格下降、機床行業庫存水位大幅上升。

整體上，高盛認為，機床供應商可能抱持過度樂觀的預期，短期內可能會持續增加庫存。然而，隨第2季將開始，業者將逐漸意識到電子產業需求復甦不如預期，並進入長期庫存消化周期，進一步壓抑2025年下半年氣動元件與線性導軌的需求與價格。

台灣自動化產業表現上，二月收入較去年同期全面成長，其中台灣機床回溫，二月出口值月增3%、年減3%，主要受到農曆年假期訂單恢復，以及中國大陸補貼政策所推動。

不過，高盛認為，儘管短期內庫存預建帶動營收增長，但供應鏈對中國電子需求的預測仍可能過度樂觀，因此2025年年中供應鏈可能面臨調整，將對下半年工廠自動化（FA）元件及機床獲利構成壓力，需保持謹慎。

台廠方面，高盛則維持對亞德客「買進」評等，將目標價由1,130元調整為1,096元，主因預估2025、2026、2027年營收預測，連三年皆下調3%；維持上銀「賣出」評級，並將目標價由150元下調至135元，預估2025、2026、2027年營收預測分別下調16%、6%及7%。

高盛分析，雙雙下調亞德客、上銀的主因為考量到中國電子產業的資本支出需求疲弱，以及機床行業可能面臨更長的庫存消化周期。

此外，基於健康的資產負債表與現金流、生產成本兩大標準，亞德客的競爭優勢在於成本結構優於同業，並專注資產負債表與現金流的擴展，使在產業變動中具備更高的抗風險能力。

至於上銀，儘管約30%業務來自歐美市場，可能受惠於需求回升，但約50%業務暴露於中國大陸市場，將面臨價格競爭加劇與需求疲軟的挑戰，影響整體獲利表現。

上銀 高盛

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