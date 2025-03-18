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鋼鐵新兵上櫃 友鋮盤中大漲近四成 帶旺鋼鐵指由黑翻紅

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

鋼鐵上市櫃族群再添一新血!！友鋮（7718）18日以承銷價40元由興櫃轉上櫃，盤中大漲超過38%，大展蜜月行情。上市鋼鐵指數也在近11點由黑翻紅，允強（2034）盤中上漲逾4%，東明-KY（5538）漲幅逾3%，第一銅（2009）上漲逾2%。指標股大成鋼（2027）、中鴻（2014）也都有超過1%的漲幅。

友鋮為特殊汽車零配件的供應商，專利產品有防鬆螺帽、防鬆螺絲、各種金屬扣件，年出口特殊產品超過兩萬多個規格，主要產品銷售地區在歐美地區，占比達八成以上，終端客戶為知名汽車大廠如：Benz、TOYOTA、BMW等。

友鋮112年度營收22.85億元，每股獲利（EPS）為5.11元，113年前三季稅後淨利較去年同期成長6.87%，EPS為4.82元，獲利穩定成長。此外，友鋮於台南市新吉工業區建置二廠，預計今年第2季底陸續投產，可望持續挹注獲利成長動能。

友鋮在生產方面也持續精進製造能力，往智慧工廠目標邁進，新增設備光學篩選機、自動包裝機、機械手臂、自動搬運車等，利用模具設計特長及成型技術大幅減少模具使用，為客戶降低成本，並免去二次加工的需求。

友鋮今以40元掛牌上櫃，盤中大漲逾38%，也帶動鋼鐵股漲勢，鋼鐵指數由黑翻紅，其中允強、東明-KY都有超過4%的長，中鴻、大成鋼也漲逾1%。

俄烏戰爭實現停火的機率越來越高，根據預估，俄羅斯和其它前蘇聯體系國家加上烏克蘭，2025年鋼材需求6,000萬噸，年下滑0.8%，然一旦停戰，重建帶來需求成長，預期年成長將由負轉正，受惠除龍頭中鋼（2002），還包括銷歐比重較大的燁輝（2023）、允強等。

允強斥資3.7億美元的土耳其不鏽鋼新廠進入收割期，各類工業與民生用不鏽鋼材設計年產能可達90萬公噸，受惠地緣經濟利益，將在烏克蘭重建的過程中扮演重要角色。

允強 鋼鐵股

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