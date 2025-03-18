虎山蜜月行情甜 股價早盤衝高來到125元、漲幅近50%

虎山（7736）為全球最大的汽車門把AM供應商，18日上市掛牌，蜜月行情甜滋滋，股價早盤衝高來到125.0元，漲幅達49%。法人看好，虎山不只是全球AM車門把手龍頭，車用鏡頭等電子布局今年將開始發酵，公司朝著汽車醫師目標，全球24小供貨，今年營收、獲利有望創再創新高。

虎山董事長陳映志表示，虎山朝著汽車醫師及汽車急診室的目標挺進，提供給每一位消費者行的安全；虎山挺進123目標，並且成立一個24小時汽車急診室，自動倉儲系統24小時提供全球各車廠汽車零組件的需求。

虎山受惠於北美AM需求熱度居高不下，2月合併營收為1.45億元，年增52.2%；累計今年前2月合併營收為2.74億元，年增46％，兩者皆創下同期新高。

陳映志進一步指出，隨著美國最大產險公司State Farm擴大採用AM件，虎山今年業績成長出現想像空間，力拚2025年營收、獲利再衝歷史新高，未來推動123目標「CAPA唯一、AM2.0、解決零件三高問題」的中長期目標。

虎山2024年合併營收為13.6億元，年增率近17%，全年稅後純益為4.94億元，年增率高達66％，換算每股盈餘EPS為7.19元，創下公司成立以來的歷史新高紀錄。

在車用電子的部分，虎山與美國合格汽車零件協會 CAPA （Certified AutomotiveParts Association）共同制定 CAPA702 車用鏡頭及 CAPA703 超聲波雷達認證標準和規範，投資上千萬成立全球唯㇐認證通過 CAPA702/CAPA703 車用零件認證實驗室，切入車用 ADAS 零件市場，目標成為全球最大的 AM 車用鏡頭及雷達供應商，跨入車用電子車用鏡頭及雷達產品效益已顯著發酵。