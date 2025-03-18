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虎山蜜月行情甜 股價早盤衝高來到125元、漲幅近50%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
全球最大的汽車門把AM供應商虎山18日上市掛牌，有信心今年業績續創新高，蜜月行情甜滋滋。黃淑惠攝
全球最大的汽車門把AM供應商虎山18日上市掛牌，有信心今年業績續創新高，蜜月行情甜滋滋。黃淑惠攝

虎山（7736）為全球最大的汽車門把AM供應商，18日上市掛牌，蜜月行情甜滋滋，股價早盤衝高來到125.0元，漲幅達49%。法人看好，虎山不只是全球AM車門把手龍頭，車用鏡頭等電子布局今年將開始發酵，公司朝著汽車醫師目標，全球24小供貨，今年營收、獲利有望創再創新高。

虎山董事長陳映志表示，虎山朝著汽車醫師及汽車急診室的目標挺進，提供給每一位消費者行的安全；虎山挺進123目標，並且成立一個24小時汽車急診室，自動倉儲系統24小時提供全球各車廠汽車零組件的需求。

虎山受惠於北美AM需求熱度居高不下，2月合併營收為1.45億元，年增52.2%；累計今年前2月合併營收為2.74億元，年增46％，兩者皆創下同期新高。

陳映志進一步指出，隨著美國最大產險公司State Farm擴大採用AM件，虎山今年業績成長出現想像空間，力拚2025年營收、獲利再衝歷史新高，未來推動123目標「CAPA唯一、AM2.0、解決零件三高問題」的中長期目標。

虎山2024年合併營收為13.6億元，年增率近17%，全年稅後純益為4.94億元，年增率高達66％，換算每股盈餘EPS為7.19元，創下公司成立以來的歷史新高紀錄。

在車用電子的部分，虎山與美國合格汽車零件協會 CAPA （Certified AutomotiveParts Association）共同制定 CAPA702 車用鏡頭及 CAPA703 超聲波雷達認證標準和規範，投資上千萬成立全球唯㇐認證通過 CAPA702/CAPA703 車用零件認證實驗室，切入車用 ADAS 零件市場，目標成為全球最大的 AM 車用鏡頭及雷達供應商，跨入車用電子車用鏡頭及雷達產品效益已顯著發酵。

AM市場跟汽車保有量息息相關，根據 Allied Market Research 的報告表示，2023年全球汽車售後市場規模約為7,200億美元，預計至 2028 年將成長至9,300億美元，年複合成長率（CAGR）約 5%；隨著全球汽車數量成長，再加上美國最大產險公司State Farm擴大採用AM件，以AM為主的虎山銷售出現成長動能。

虎山董事長陳映志送證交所總經理李愛玲一隻代表虎山的老虎木雕記念品。黃淑惠攝
虎山董事長陳映志送證交所總經理李愛玲一隻代表虎山的老虎木雕記念品。黃淑惠攝
虎山為全球最大的汽車門把AM供應商，18日上市掛牌，蜜月行情甜滋滋，股價早盤衝高來到125.0元，漲幅達49%。黃淑惠攝
虎山為全球最大的汽車門把AM供應商，18日上市掛牌，蜜月行情甜滋滋，股價早盤衝高來到125.0元，漲幅達49%。黃淑惠攝

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