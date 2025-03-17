2奈米建廠效應 國產沾光

混凝土大廠國產（2504）昨（17）日表示，台積電衝刺先進製程，高雄楠梓園區2奈米廠進度超前，隨著台積電全球最大2奈米廠區逐漸成形，對高端混凝土的需求用量大增，國產有望成為最大贏家。

國產前二月合併營收33.24億元，與去年同期持平，若以國內本業來看，2月營收為12.49 億元，年增近12%，顯示「先進低碳布局」與「擇優出貨」策略持續發酵。

國產表示，台積電高雄楠梓園區2奈米廠進度超前，目前P1已完工進機試產，P2預計今年完工，P3廠積極興建中，預計2026年完工；P4、P5廠也剛通過環評，將在2027年接力完工，以因應2奈米產能需求。

國產目前仁武廠為台積電2奈米建廠混凝土主力供應商，接下來台積電P3廠正在打基樁，混凝土需求約50萬立方公尺，後續還有P4、P5廠，以一座晶圓廠30萬立方公尺計算，三廠需求超過100萬立方公尺，後續混凝土需求量非常龐大。

另外，台積電高雄2奈米廠因機台龐大，對於耐震要求採高標準，因此結構上除了採用國產建材8000磅高強度混凝土，還要求混凝土的彈性模數Ec值必須大於35GPa。

國產表示，為因應高科技建廠需求，仁武廠已取得綠混凝土與低碳混凝土的低碳循環建材標章認證，擁有高端低碳混凝土研發優勢。