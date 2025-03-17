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大同減資5% 每股退0.5元
大同公司（2371）昨（17）日召開股東臨時會，通過減資5％、每股退還股東0.5元現金議案。大同董事長王光祥指出，經營團隊接手後打銷200多億元特別盈餘公積累虧，終於可以進行減資、配股等財務運作，提升股東權益，優化財務結構。他表示，減資有助於提升每股獲利，也迎來好消息，大同今年將發放2.95元現金股息，是23年來首次發放股利。
大同目前在全台擁有47萬坪的土地，初步估計總市值超過3,000億元。股東對大同資產開發進度高度關注，大同表示，目前大同資產推案「大同新紀元」銷售表現良好；雙連區都市更新計畫「大同新豐采」已取得建照，本季預售。
股東認為芙蓉大樓和復興南路兩項不動產地段出售價格太便宜，為何不自主開發以獲取更高利潤，王光祥表示，都更整合加上興建時程可能長達八年，股東可能等不及，才決定出售，且都賣到比市場預期更好的價格。
王光祥表示，大同的重電業務也積極拓展國際市場，尋求國內外合作夥伴，他希望大家也關注大同重電本業，不要把大同當作資產股。
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