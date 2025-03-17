豐興賣中鋼股 虧5,200萬

有小中鋼之稱的豐興鋼鐵（2015）昨（17）日公告，賣了中鋼持股1.3萬張，結果帳上虧5,200萬元；但內行人說，如果加計中鋼的配息，豐興並沒有虧損。

法人表示中鋼目前正處在起漲點，各項技術線型呈多頭排列，加上即將開出的4月以及第2季盤價將上漲，中鋼第2季財務含金量墊高，重點在於外資長達17天連續買超中鋼，17日才出現三周來首次賣超，但持股水位仍處在高點，後市有可為。

豐興公告，以每股24.04元賣1.3萬張中鋼股票，總交易金額3.15億元，累計處分損失5,263萬元，處分中鋼股票的具體目的，在於配合公司資金運用規劃，此次交易並沒有董事表示異議。

豐興協理成德懿證實這次處分中鋼股票表面帳上雖然呈虧損5,263萬元，但如果加計近年中鋼的現金股利，實際總帳並沒有虧損。