豐興、東鋼 建築用鋼價持平

國際廢鋼行情持穩，豐興（2015）昨﹙17﹚日開盤，國內廢鋼、鋼筋、型鋼全面平盤；另H型鋼大廠東鋼3月下半月基價持平；區域供應廠易昇、慶欣欣同步平盤，但維持周一每公噸100元優惠專案，建築用鋼市場穩健前行。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料價格穩定趨堅。美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼持平為每公噸325美元，美國貨櫃廢鋼平盤、報價320美元，澳洲鐵礦砂由每公噸101.45美元上漲至103.95美元。

在廢鋼穩定的狀況下，昨天豐興業務會議決定，國內廢鋼、鋼筋、型鋼產品全面持平。廢鋼牌價每公噸9,300元、鋼筋1.79萬元、型鋼2.47萬元。

東和鋼鐵昨天通知經銷商，3月上半月H型鋼每公噸漲400元後，下半月H型鋼基價持平，要求客戶在3月19日下班前提供訂單明細，以利生產排程規劃。

台鋼集團昨天鋼筋開平盤，易昇普通鋼筋每公噸1.77萬元、盤元鋼筋1.81萬元，慶欣欣鋼筋1.79萬元，同時各祭出周一專案，每公噸折讓100元。

上市鋼廠主管表示，受到美國鋼價走揚，以及日本關東標廢鋼上漲、日圓匯率升值影響，國際廢鋼價格展現抗跌性。

但另一方面，小鋼胚半成品因中國大陸鋼價波動出現震盪，由於上週原料變化不大、鋼筋買氣鈍化，成為本周國內各鋼廠開平盤的主要原因。

上市電爐廠主管指出，近期國際廢鋼原料成本居高不下，加上近期下游盤商然積極進場補貨，鋼價獲得有力支撐，估計全台鋼筋交易量單周一度超過10萬公噸，各家鋼廠產銷平順，奠定後市平盤穩市展開橫向整理的格局。

接下來的最大變數，將是電價調漲的幅度，各家電爐煉鋼廠或是鋼筋廠的生產成本將進一步墊高，能不能順利轉嫁？或是局部轉嫁？都將成為後續影響鋼價的重要原因。