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達麗奪高雄公辦都更案
達麗建設（6177）奪公辦都更再下一城，昨（17）日公告分別獲選「高雄市左營區廍後段3-6地號等7筆土地單元一及單元二」之最優申請人，合計基地面積逾萬坪，總投資規模達百億元。
「高雄市左營區廍後段」公辦都更案位於中海路與軍校路路口，及海功路與軍校路路口，周邊交通便利，鄰近台積電高雄廠區、左營高鐵門戶與國道10號高速公路，其中單元一面積約4623坪，屬第五種住宅區，單元二面積約5,508坪，屬第五種住宅區及第三種住宅區。
達麗指出，除了此次拿下的「高雄市左營區廍後段」單元一、二外，目前手上公辦都更案包括「台南市東區平實段 R10、 R11、R12」，捷運聯開則有高雄岡山區「捷運紅線RK1」、高雄鳳山區「捷運橘線 010」等。
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