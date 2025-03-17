快訊

川普加碼台積赴美投資金額 擴大至2千億美元

陽光行動／4.4坪擠8人 監獄超收 管理風險與衝擊日增

桃警員抖音稱我是中國人我愛祖國 桃警回應這樣處置

聽新聞
0:00 / 0:00

泰山調薪5% 2025年獲利拚增雙位數

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

泰山（1218）總經理沈怡君昨（17）日表示，2025年啟動調薪計畫，預計基層員工調薪5%；今年迎來75周年，泰山將聚焦三大動能，包括消費食品、食糧事業、國際布局，隨著這三大部門同步成長，有信心今年營收、獲利挑戰雙位數成長。

沈怡君表示，去年新經營團隊上任，積極延攬專業人才，調整營運方向，專注本業核心業務。在專業人才加入後，強化內部管理，從採購面、生產面、系統面優化流程提升管理效能，搭配各領域資源整合，透過提高產品核心品類的競爭力，泰山繳出亮眼成績單。泰山去年營收106.82億元，稅後純益7.42億元，每股純益1.53元；為回饋股東及同仁，決議發放現金股利1.35元，並啟動調薪計劃。

她說，2025年成立75年，將聚焦「消費食品事業」、「食糧事業」、「國際事業」三大領域，增大研發投資，提升核心品類的競爭力。其中「消費食品」事業群以「自然、真實」為品牌核心理念，從油品、水品、點心、果茶、仙草等五大重點核心品類持續優化，並結合獨家研發技術，推出創意新品。

「食糧事業」方面，將深化商用市場布局。深耕台灣連鎖餐飲及中央廚房的需求，甚或是企業用戶的客製需求，從上游原料供應整合到物流供應體系的精進進行全方位整合。

「國際事業」方面也包含泰山漳州，瞄準全球華人餐飲需求，推動產品出口，強化北美、加拿大的零售通路行銷布建。

泰山 消費 餐飲

延伸閱讀

中鋼困境中爭取再全面調薪 有難度但「不是沒機會」

泰山貴子坑溪改善工程第二標今開工 侯友宜：將打造自然棲地

泰山財報／去年每股盈餘1.53元 配發現金股利1.35元

中職／陳傑憲1.6億合約等待點頭 6獅將當「複」翁

相關新聞

大同減資5% 每股退0.5元

大同公司（2371）昨（17）日召開股東臨時會，通過減資5％、每股退還股東0.5元現金議案。大同董事長王光祥指出，經營團...

遠雄出售商辦 進帳6.1億

遠雄（5522）昨（17）日公告，出售商辦「遠雄商舟」房地四戶、車位25車，交易總金額約6.1億元，買方為新日興股份有限...

達麗奪高雄公辦都更案

達麗建設（6177）奪公辦都更再下一城，昨（17）日公告分別獲選「高雄市左營區廍後段3-6地號等7筆土地單元一及單元二」...

2奈米建廠效應 國產沾光

混凝土大廠國產（2504）昨（17）日表示，台積電衝刺先進製程，高雄楠梓園區2奈米廠進度超前，隨著台積電全球最大2奈米廠...

泰山調薪5% 2025年獲利拚增雙位數

泰山（1218）總經理沈怡君昨（17）日表示，2025年啟動調薪計畫，預計基層員工調薪5%；今年迎來75周年，泰山將聚焦...

豐興、東鋼 建築用鋼價持平

國際廢鋼行情持穩，豐興﹙2015﹚昨﹙17﹚日開盤，國內廢鋼、鋼筋、型鋼全面平盤；另H型鋼大廠東鋼3月下半月基價持平；區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。