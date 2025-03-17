泰山調薪5% 2025年獲利拚增雙位數

泰山（1218）總經理沈怡君昨（17）日表示，2025年啟動調薪計畫，預計基層員工調薪5%；今年迎來75周年，泰山將聚焦三大動能，包括消費食品、食糧事業、國際布局，隨著這三大部門同步成長，有信心今年營收、獲利挑戰雙位數成長。

沈怡君表示，去年新經營團隊上任，積極延攬專業人才，調整營運方向，專注本業核心業務。在專業人才加入後，強化內部管理，從採購面、生產面、系統面優化流程提升管理效能，搭配各領域資源整合，透過提高產品核心品類的競爭力，泰山繳出亮眼成績單。泰山去年營收106.82億元，稅後純益7.42億元，每股純益1.53元；為回饋股東及同仁，決議發放現金股利1.35元，並啟動調薪計劃。

她說，2025年成立75年，將聚焦「消費食品事業」、「食糧事業」、「國際事業」三大領域，增大研發投資，提升核心品類的競爭力。其中「消費食品」事業群以「自然、真實」為品牌核心理念，從油品、水品、點心、果茶、仙草等五大重點核心品類持續優化，並結合獨家研發技術，推出創意新品。

「食糧事業」方面，將深化商用市場布局。深耕台灣連鎖餐飲及中央廚房的需求，甚或是企業用戶的客製需求，從上游原料供應整合到物流供應體系的精進進行全方位整合。

「國際事業」方面也包含泰山漳州，瞄準全球華人餐飲需求，推動產品出口，強化北美、加拿大的零售通路行銷布建。