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尷尬了 「小中鋼」豐興賣中鋼虧5200萬？內行人說並沒有賠本

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

有小中鋼之稱的豐興（2015）17日公告，賣了中鋼（2002）持股1.3萬張，結果帳上虧了5,200萬元；但內行人說，如果加計中鋼的配息，豐興並沒有賠本，只是經歷了一場股海浮沉。

法人表示，中鋼目前正處在起漲點，各項技術線型呈多頭排列，加上即將開出的4月以及第2季盤價將上漲，中鋼第2季財務含金量墊高，重點在於外資長達17天連續買超中鋼，17日才出現三周來首次賣超，但持股水位仍處在高點，後市有可為。

豐興公告，以每股24.04元賣掉1.3萬張中鋼股票，總交易金額3.15億元，累計處分損失5,263萬元，處分中鋼股票的具體目的，在於配合公司資金運用規劃，此次交易並沒有董事表示異議。

豐興協理成德懿證實，這次處分中鋼股票表面帳上雖然呈現虧損了5,263萬元，但如果加計近年中鋼的現金股利，實際總帳並沒有虧損。

公告指出，迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額占總資產比例為12.75%，占股東權益比例15.29%，營運資金數額86.74億元。

豐興是在2021年國際鋼鐵景氣大好時，陸續持有中鋼股票，不料接下來遇到鋼市低迷，造成投資效益低於水平；目前豐興手中還有7,975張中鋼股票，是否處分將視情況而定。

中鋼 股票 豐興

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