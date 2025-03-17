永豐餘、華紙法說會 中國消費力道弱市場需求看淡

永豐餘（1907）17日召開法說會，永豐餘總經理駱秉正表示，紙業的部分，全世界從去年第4季以來都是低迷的狀況，再加上中國大陸整體需求不佳、消費力道弱，終端售價有往下微調的趨勢。

駱秉正表示，從營收來看，由於目前下游的需求力道弱，也反映到售價往下微調，但因漿價、成本同步緊縮，再加上部分的廠商有擴充產能的狀況，不見得對整體獲利負面。

在越南市場方面，永豐餘表示越南紙器還在成長中，今年產能還會再擴張；台灣市場相對來說成長幅度小，由於之前市場處在供需失衡的狀態，今年會努力維持平衡。

面對淨零減碳挑戰，永豐餘表示，會以醣經濟結合數位科技，轉型氣候科技產業新商模，精進能源轉型與材料創新。永豐餘進一步指出，旗下永豐餘工紙新屋廠完成結合汽電共生、儲能系統、再生能源的智慧微電網示範場域，整合儲能系統應用服務，依場域用電行為等資訊分析，預估每年約可減省5～10%的用電支出，對於與台電契約容量超過5,000KW以上的產業用戶將有一定助益。

永豐餘2024年合併營收784.13億元，年增6.2%，稅後純益為16.31億元，每股純益為0.98元。永豐餘表示，受惠於越南紙器、消費品、特殊應材及RFID電子標籤需求增加，在面臨宏觀經濟挑戰的背景下，長期多元化業務及產品的策略，其他事業群獲利狀況為正向持續的趨勢，此挹注將成為優化獲利的動力，實現投控持續穩定獲利的期待。董事會決議每股配發現金股利0.80元，配發率達81.6%。

另外，華紙（1905）同時召開法說會，華紙總經理陳瑞和表示，今年上半年紙漿有許多不確定因素、關稅等問題，都處在觀望狀態。

陳瑞和指出，下一季是紙漿歲修的旺季，在供應量方面有題材去抬，產生多空拔河的狀況，上半年市況來看，目前還看不出來，但再過兩個月應會有好的行情。國際總體經濟來看，由於烏克蘭重建、歐洲軍費增加，可能有一波需求帶上來。

紙漿價格方面，陳瑞和表示，去年11月短纖紙漿降到低點，導致國際紙漿庫存降低，為反映價格，紙漿廠從11月以來連漲四個月，每次上調20美元。然而，因大陸年後開工率不如預期好，漲勢在市場上受到抵抗，客戶接受情況還未明朗化。

陳瑞和指出，長纖價格上行的機率大於一半，且由於長短纖目前價差200元美金，一般短纖在價差大的時候會往上走，達到量與制價的平衡。若這個月價格有被市場接受的話，這兩個月價格往上走的機會較大。

近日傳出川普將對加拿大課徵木材稅，陳瑞和表示，若真的有發生且將持續一段時間的話，歐洲將會去補加拿大供應給美國的份額，故歐洲價格可能將往上漲，而加拿大長纖到亞洲可能會變得相對便宜，華紙也有可能會去採購這樣品質比較好的纖維。特種紙原料的木片方面，美國對加拿大、南美、墨西哥的原木採購減少，華紙可降低採購費用。

在綠電方面，華紙表示，今年投入30億元新建高效回收生質能發電設施，大幅提高綠電產電效率，朝全廠綠色能源自給自足及零排放的目標前進。