國產營收／2月14.33億元 台積電高雄大擴產、今年混凝土營運前景看漲

混凝土大廠國產（2504）17日表示，台積電（2330）衝刺先進製程，高雄楠梓園區2奈米廠進度超前，繼P1、P2廠今年內相繼完工後，P3廠也正積極興建中，P4、P5廠也已通過了環評，隨著台積電全球最大2奈米廠區逐漸成形，對高端混凝土的需求用量大增，國產有望成為最大贏家。

國產今年2月合併營收14.33億元、年增15.5%，前二月合併營收33.24億元，約與去年同期持平，若以國內本業來看，單月營收達到12.49億元，年增達近12%，先進低碳布局與「擇優出貨」策略持續發酵。

國產表示，台積電高雄楠梓園區2奈米廠進度超前，目前P1已完工進機試產，P2預計今年完工，P3廠積極興建中，預計2026年完工；P4、P5廠也剛剛通過了環評，將在2027年接力完工，以應付2奈米產能需求。

國產目前前仁武廠為台積電2奈米主力供應商，接下來P3廠正在打基樁，混凝土需求約50萬立方米，後續還有 P4、P5廠，以一座晶圓廠30萬立方米計算，三廠需求超過100萬立方米，後續混凝土需求量非常龐大。另外，以台積電高雄2奈米廠來說，由於機台龐大，對耐震有著高標準要求，因此結構上除了採用國產建材8,000磅高強度混凝土，還要求混凝土的彈性模數Ec值必須大於35GPa。

國產表示，該公司為了因應高科技建廠需求，仁武廠已取得綠混凝土與低碳混凝土的低碳循環建材標章認證，擁有高端低碳混凝土研發優勢，以及科技行控的高供應力，撐起台積電2奈米廠、光寶科技大樓、日月光等高階半導體廠辦需求，並供應高雄地區多個綠建築大獎指標建案，在高科技廠辦與房建的強勁需求下，業績目標達成率超過百分百。

國產去年每股獲利3.9元創新高，同時也配發史上每股最高的2.8元股利，放眼今年的營運發展，由於全球AI浪潮發展深化，促進頂尖科技大廠在國內外積極布局，而且建廠規模更擴大幅度，由於科技建廠須要在最快時間完成高端的廠房興建工程，因此國產建材集團透過全台多點布局，在緊湊的營建時間需求內、完成高端混凝土大量澆築作業，同時配合擇優出貨策略，陸續推出低碳的認證混凝土等創新研發產品，持續拉大高價值產品的出貨比例，讓集團獲利動能繼續擴增。