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王道銀行：EPS新高達1元 房貸業務將視政策調整

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
王道銀行今天舉辦線上法說會，王道銀行表示，去年個體稅後淨利28.56億元，每股盈餘1元，年成長皆15%，創下新高。圖／王道銀行提供
王道銀行今天舉辦線上法說會，王道銀行表示，去年個體稅後淨利28.56億元，每股盈餘1元，年成長皆15%，創下新高。圖／王道銀行提供

王道銀行今天舉辦線上法說會，王道銀行表示，去年個體稅後淨利28.56億元，每股盈餘1元，年成長皆15%，創下新高；房貸業務原本非業務重心，但去年為公司帶來不錯收益，未來將視全球經濟、央行房貸政策因時制宜。

王道銀行法說會，說明王道銀行及旗下子公司中華票券及美國華信銀行，於2024年整體營收概況及今年展望。中華票券2024年稅後淨利13.74億元，每股盈餘1.02元，年成長7%；美國華信銀行2024年稅後淨利6.35億元，每股盈餘1.69美元，年成長389%。

美國華信銀行年成長率達389％，王道銀行指出，因為去年收回前年呆帳，2023年華信銀行曾發生商用不動產授信逾放案，並提列足額備抵呆帳。

王道銀行說，公司資本適足性維持穩健，且資產品質優於同業平均水準，截至2024年底，公司資本適足率達13.69%；銀行逾放比為0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1087%。

王道銀行指出，2024年公司淨收益結構中，利息淨收益、手續費淨收益、透過損益按公允價值衡量兌換損益均年增逾10%；股東權益報酬率（ROE）、資產報酬率（ROA），均較前年高，分別為6.89%及0.71%。

而針對存放款業務，王道銀行表示，去年存放比達71.38%，其中零售、小企存款持續提升，改善資金流動性並降低資金成本，未來將持續優化存放款結構。

雖然王道銀行過去並沒有將房貸視為業務拓展重心，不過去年財報表現上，不動產僅次金融、保險業占比26.76%，達20.01%，為王道銀行帶來不錯收益。

王道銀行金融處執行副總經理林一鋒表示，過去因受到整體環境影響，房貸利率不到2%，不過去年銀行利率大幅成長，考量獲利及資金成本等，未來也會視全球經濟變化，持續關注央行房貸政策，因時制宜對房貸業務有所調整。

對於今年海外布局，王道銀行表示，澳洲雪梨辦事處已在3月成立，現在希望加速辦事處晉升為分行；另外，為拓展東南亞市場，新加坡據點希望在今年第二季開始運作。

房貸 王道銀行

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