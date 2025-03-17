富邦金控法說會／去年連16年每股盈餘獲利王 富邦證券獲利創歷史新高

富邦金融控股公司（2881）17日舉行2024年全年法說會，2024年全年稅後淨利1,508.2億元，改寫金控業歷史新高紀錄；每股盈餘(EPS)10.77元，連續十六年穩居台灣金控業獲利之首。截至2024年12月底富邦金控總資產逾12兆元，年成長8.7%，淨值9,511億元，年增18.5%，普通股每股淨值62.58元；資產報酬率(ROA)與股東權益報酬率(ROE)分別為1.30%與17.20%，皆較去年同期提升。

富邦金控並已於3月10日公布2月份自結稅後淨利148億元，累計今年前二月稅後淨利300.0億元，每股盈餘為2.2元，續居金控業之冠。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控2024年財務表現優異，主要業務維持市場領先地位，富邦人壽、台北富邦銀行、富邦證券及富邦投信等子公司獲利皆創下歷史新高。展望2025年，在充滿挑戰與不確定的金融環境中，富邦金控將持續深耕台灣及佈局亞洲市場，將以三大策略掌握市場前景與機會：(一)持續深化客群經營，把握財富管理成長潛力及跨售商機；(二)運用金融專業，朝永續發展及低碳運營模式；(三)持續數位轉型，對外提升客戶體驗及對內優化服務效率。

業務展望方面，富邦人壽將持續調整商品結構，導向長年期與保障型商品，並加強分期繳銷售；同時擴大自有通路競爭力、深耕外部通路合作關係，穩固市場地位。台北富邦銀行將加速國內據點優化，以及加速海外據點佈建，擴大經營版圖；並深化客群經營，加速擴展海內外財管業務；更透過全新行動銀行APP「Fubon+」，領先同業提供跨子公司資產整合服務，提升客戶滿意度。富邦產險優化業務結構，加強品質控管；並加速異業合作，建構多樣化服務與投保便利性，創造新保險生態圈，持續推展數位科技。富邦證券則持續提升核心經紀市佔，加速獲客動能；同時深耕客群，擴大財管業務收益；強化商品整合，提升客戶服務。

除經營績效亮眼，富邦金控持續展現引領永續發展與推動低碳轉型的決心，成果備受國際肯定。已連續八年入選《DJSI》世界市場指數成分股且連續九年入選新興市場指數成分股；連續八年入選《MSCI》永續指數成分股，並獲MSCI ESG Rating保險業評比AA級；連續五年獲《CDP》氣候變遷評比領導等級、2024年成績為A；連續四年獲《CDP》供應鏈議合評比領導等級；並入選首屆《TIME》全球500大永續企業；蟬聯《Brand Finance》全球500大永續聲譽品牌。

富邦人壽2024年全年稅後淨利1,026.6億元，創下歷史新高紀錄並居業界第一；初年度保費(FYP)、總保費及等價保費位居業界第二。受惠於分紅型商品成長，帶動初年度保費年增幅16.5%，且續年度保費年增10.9%、總保費收入年增12.5%，均優於業界平均。在FYP方面，由於商品銷售以提升分期繳及保障型等高CSM商品為主，分期繳佔比由51.9%提升至58.2%；且美元分紅保單銷售佳，帶動外幣保單佔比由32.5%提升至41.2%。受惠分期繳商品及保障型商品比重提升，FYPE年增25.8%，高於業界平均，帶動FYPE/FYP比率提升至45.7%；新契約價值(VNB)則較去年同期成長18.7%。銷售通路均衡發展，銀保通路及業務員通路FYP比重均逾四成，銀保通路FYP穩居業界第一。

投資組合方面，富邦人壽2024年投資報酬率5.48%，創歷史新高。國內外股票報酬率上升，主要反映實現資本利得及處分私募基金；現金維持相對較高水位，將視市況伺機佈局，以期提升收益。避險前後投資報酬率均較前期提升，主因變動收益類資本利得增幅較高，帶動與負債成本相比之正利差擴大。截至2024年底，富邦人壽總投資資產穩定成長達5兆1,760億元，年增7.4%。富邦人壽順應市場變化，適度調降避險比例，2024年第四季經常性避險成本下降，並由於美國景氣回溫，推動美元升值走勢，2024年第4季亦出現匯兌利得。截至2024年底淨值比約11.4%，資本適足率(RBC)約388%。

台北富邦銀行2024年稅後淨利304.1億元，續創歷史新高，年成長24.2%，整體淨收益年增17.0%，其中，因資產規模成長帶動利息淨收益年增8.4%。2024年整體授信餘額年增12.4%，企業授信方面，外幣授信年成長19.4%、中小企業授信年成長13.8%，佔企業授信比重38.2%；個人授信方面，房貸餘額年成長13.3%，個人信貸年增33.7%。

北富銀2024年存、放款餘額年增量皆創歷史新高，整體存款年成長11%，全行台幣、外幣存款均有成長，存放比皆較2023年底提升。因台幣放款利率提升，抵銷美元降息影響，使2024年淨利差(NIM)年增1bp。資產品質方面，逾放比及備抵呆帳覆蓋率均維持良好水準。信用卡業務方面，由於Costco聯名卡帶動及國內外消費動能提升，2024年有效卡數與簽帳金額雙雙成長，有效卡數市佔率達14.7%，簽帳金額突破6,000億元、年成長25.1%、市佔率提升至13.0%；信用卡逾放比相較上季下降，資產品質優於市場平均。

由於財管及信用卡業務強勁，北富銀手續費淨收益2024年成長37.1%，其中財富管理手續費收入年成長35.5%，主要來自銀行保險及共同基金貢獻手續費成長；信用卡手續費收入年成長68.0%，主要來自Costco 卡及海外簽帳金額增加。海外分行方面，放款規模成長及資產品質穩健，帶動海外分行淨收益、稅後淨利年成長分別為12.2%及10.0%。

富邦證券2024年稅後淨利創下歷史新高，首度突破百億元大關達100.2億元，年成長42.0%，主要受惠台股市況價量齊揚，各項業務獲利皆顯著成長，重要業務市場排名及獲利皆維持市場前三大。展望未來，富邦證券將持續深化客群經營與優化數位服務，提升核心業務市佔，並擴大財管業務規模。

富邦產險2024年稅後淨利30.2億元，受惠於業務結構調整及強化品質管控，利潤持續增加。簽單保費收入成長11.2%、市佔率達23.9%，續居市場龍頭。自留綜合率87.0%，較去年同期改善，反映持續優化業務結構及風險控管成效。投資績效穩健，投資報酬率為5.18%。

富邦銀行(香港)2024年稅後淨利達港幣9.07億元，由於個人存款成長帶動存款成本控管得宜，以及金融資產部位增加、收益率上升等因素，帶動NIM年增13bps，稅後淨利年成長15.6%。

富邦華一銀行存放款規模穩健成長，且因放款結構改善，帶動NIM成長44bps。倘考量SWAP收益，NIM年增52bps。同時受惠利息淨收益、SWAP收益及債券資本利得增加，使稅後淨利達人民幣3.95億元，獲利大幅成長。

面對2026 年即將上路的 IFRS 17 及新一代清償能力制度，富邦人壽表示，憑藉長期穩健良好的財務體質，接軌新制度將不影響富邦人壽長期營運及財務本質。

IFRS 17適用後，主要變動包括：(一)綜合損益表上將呈現保險服務結果及保險財務結果，提升損益來源透明度。(二)在資產負債表部分，負債將採現時估計以反映目前利率環境及經驗假設(不同於現行用鎖定基礎計算負債)，並新增負債合約服務邊際(CSM)，代表未來將預估利潤現值，並隨著保單服務的提供，逐期認列損益。(三)由於資產取消覆蓋法，金融資產亦將配合重新分類，以強化資產負債匹配與風險管理；股票採FVOCI評價的部分，資本利得將計入淨值下的保留盈餘，亦為人壽股利上繳之重要來源，未來亦將規劃定期揭露。

為順利接軌IFRS 17，富邦人壽已經做好準備，並提出兩大策略因應：(一)積極調整商品組合，銷售策略轉向高價值保險商品，包括分期繳以及保障型商品，自2023年起領先同業推出分紅保單，降低新一代清償能力制度之資本需求，持續累積CSM；2024 年分紅保單FYP佔比逾五成。此外，富邦人壽自 2021 年即開始追蹤CSM，並納入重要管理指標。(二)富邦人壽投資績效及獲利長期領先，有利資本累積；自2023年至2025年分別發行新台幣250億元、560億元、190億元(待發行)，以提升資本水準；富邦人壽長期清償能力水準以高於150%為管理目標，以穩健的財務規劃確保符合未來過渡措施年期減短逐年提高的資本要求，同時兼顧上繳股息到金控為管理目標，為股東創造長期價值。